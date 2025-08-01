Сомнительную скумбрию обнаружили в Нижегородской области

Сомнительный факт производства рыбной продукции выявлен на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.
Специалисты установили, что 30 июля в Арзамасе заведующая лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы оформила скумбрию холодного копчения объемом 1500 кг без указания сведений об используемом сырье.
Данный факт является нарушением правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, нарушает прослеживаемость пищевой продукции и может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения.
Для пресечения оборота потенциально опасной продукции аннулирован производственный сертификат.