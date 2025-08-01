Роспотребнадзор оштрафовал водоканал за качество питьевой воды

По итогам выездной проверки, четвертого апреля 2025 года ГУП РО «УРСВ» получило предписание об устранении нарушений обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое выполнило не в полном объеме. В связи с этим, должностное лицо управления составило протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания»).