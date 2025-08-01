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В аэропорту Сочи задержали 23 авиарейса утром 1 августа

Вылет и посадка многих самолетов состоялись не по расписанию.

Источник: Новая Кубань

В аэропорту Сочи утром 1 августа расписание многих рейсов потерпело изменения. По состоянию на 7 утра были задержаны 23 авиарейса на вылет и прилет, о чем свидетельствовали данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, задерживались на вылет из Сочи рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Барнаул, Новосибирск, Нижнекамск и Сыктывкар. Часть рейсов из этих городов также задерживались на прилет. С опозданием были и обслужены международные рейсы в Стамбул, Ереван и Самарканд.

Многие из этих рейсов в настоящее время уже отправились в пункты назначения. Время задержки в среднем составило около часа. Однако в Ереван рейс авиакомпании «Россия» отправится в 11 часов по Москве, в том время как в расписании стояло время 6:30.