5 августа жителям нескольких воронежских сел отключат электричество из-за работ на подстанциях

5 августа энергетики проведут монтаж проводов на вновь строящейся воздушной линии 110 кВ для новой подстанции «Задонская», а также включат в работу новый силовой трансформатор взамен старого на подстанции 35 кВ «Новоживотинное». Во время работ ограничат электроснабжение с 8.00 до 22.00 в нескольких населенных пунктах Рамонского района: в Новоживотинном, Медовке, Моховатке, Хвощеватке, Гвоздевке, Ольховатке, Панково, Репном, Русской Гвоздевке.