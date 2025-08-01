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5 августа жителям нескольких воронежских сел отключат электричество из-за работ на подстанциях

Не будет света в девяти населенных пунктах Рамонского района.

Источник: Комсомольская правда

«Воронежэнерго» предупредил об отключении электроэнергии жителям нескольких сел Рамонского района. Ограничения временные и связаны с работами по модернизации электросетевого комплекса на двух подстанциях.

5 августа энергетики проведут монтаж проводов на вновь строящейся воздушной линии 110 кВ для новой подстанции «Задонская», а также включат в работу новый силовой трансформатор взамен старого на подстанции 35 кВ «Новоживотинное». Во время работ ограничат электроснабжение с 8.00 до 22.00 в нескольких населенных пунктах Рамонского района: в Новоживотинном, Медовке, Моховатке, Хвощеватке, Гвоздевке, Ольховатке, Панково, Репном, Русской Гвоздевке.

Жителей просят заранее спланировать день с учетом отключения.