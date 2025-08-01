Уфимским врачам удалось успешно провести две сложные операции по трансплантации органов

В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова состоялись две успешные трансплантации почки. Сложные хирургические вмешательства, которые длились более шести часов, прошли без осложнений. Сейчас пациентки находятся в стабильном состоянии в отделении реанимации.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, трансплантация почки относится к наиболее сложным операциям, требующим высочайшей квалификации хирургов. Во время процедуры врачи тщательно соединяют сосуды и мочевые пути донорского органа с организмом реципиента.
Особое внимание уделяется последующей иммуносупрессивной терапии, которая начинается сразу во время операции и продолжается пожизненно. Эта терапия подавляет иммунитет, предотвращая отторжение пересаженного органа. От точного соблюдения схемы лечения зависит не только сохранность трансплантата, но и качество жизни пациентов.
Отделение трансплантации РКБ имени Куватова, как отмечают в Минздраве, является единственным в республике, где выполняют пересадки почек и печени.
— Уже более 10 лет оно стабильно входит в шестерку лучших в России по результатам проведенных операций и количеству трансплантаций. В этом году в больнице уже проведено 17 пересадок почек и семь — печени, — заявили в ведомстве.
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