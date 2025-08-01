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Многодетная семья в Калининградской области получила непригодное жильё

Правоохранительные органы вновь взялись за расследование дела о предоставлении аварийного жилья многодетной матери из Правдинского района Калининградской области.

Источник: Янтарный край

Суть проблемы заключается в том, что после пожара, лишившего семью с шестью детьми от 5 до 15 лет единственного жилья, администрация выделила им квартиру в ветхом доме 1970 года постройки. Жильё оказалось без воды и канализации.

Несмотря на судебное решение о необходимости ремонта, ответственные чиновники не предприняли никаких действий. Предыдущее уголовное дело о халатности было отменено прокуратурой, но теперь расследование возобновлено по указанию руководства регионального СК.

Сейчас следователи проводят проверку с целью восстановить нарушенные права семьи и установить виновных должностных лиц. Расследование находится под особым контролем.