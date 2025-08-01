Движение транспорта приостановят в Нижнем Новгороде из-за проведения спортивных мероприятий

В Нижнем Новгороде с 2 августа до 3 августа в связи с проведением спортивных мероприятий временно приостановят движение транспорта:
- с 07:00 2 августа до 23:00 3 августа — на автомобильной парковке, расположенной слева от Речного вокзала — от дома № 16 по Нижне-Волжской набережной до дома № 2 по переулку Городецкий;
- с 22:00 2 августа до 18:00 3 августа — по ул. Пролетарской (на участке от улицы Карла Маркса до Волжской набережной), по Волжской набережной, ул. Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), по ул. Самаркандской (на участке от улицы Совнаркомовской до Канавинского моста), по ул. Керченской (на участке от улицы Совнаркомовской до Канавинского моста), по ул. Советской (на участке от дома № 12 до Канавинского моста), по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, ул. Черниговской (на участке от дома № 4 до Нижне-Волжской набережной), по Благовещенской площади;
- с 22:00 2 августа до 19:30 3 августа — по Нижне-Волжской набережной (на участке от улицы Широкой до улицы Красная Слобода), по ул. Красная Слобода, набережной Гребного канала (на участке от улицы Красная Слобода до дома № 177 Слободы Печеры).
Объехать закрытые зоны можно по прилегающим улицам.
Специалисты просят водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону справочной службы: 417 17 07.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
В связи с ограничениями планируется внести изменения в маршруты регулярных перевозок.
С 22:00 2 августа до 18:00 3 августа:
- автобусные маршруты 3, 45, 70, 71, 90, 95, 226, 304 будут организованы по улице Ивана Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Ошарской, улице Октябрьской, улице Варварской в оба направления;
- автобусный маршрут 5 будет организован от Деловой улицы до остановки «Святой колодец»;
- автобусный маршрут 7 будет организован от площади Ленина с разворотом, по улице Советской, улице Романова, улице Должанской, улице Самаркандской; от улицы Самаркандской по улице Должанской, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, улице Марата;
- автобусный маршрут 13 будет организован от площади Ленина с разворотом, по улице Советской, улице Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Ошарской, улице Октябрьской, улице Варварской; от площади Минина и Пожарского по улице Варварской, улице Октябрьской, улице Ошарской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Одесской, метромосту, улице Коммунистической, улице Советской, улице Марата;
- автобусный маршрут 18 будет организован от улицы Самаркандской по улице Должанской, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, улице Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, улице Ильинской, улице Маслякова, площади Горького; от улицы Малой Покровской по Похвалинскому съезду, улице Малой Ямской, улице Горького, улице Одесской, метромосту, улице Романова, улице Должанской, улице Самаркандской;
- автобусные маршруты 19, 61 будут организованы по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Ошарской, улице Октябрьской, улице Варварской в оба направления;
- автобусные маршруты 22, 41 будут организованы от улицы Совнаркомовской по улице Советской улице, улице Ивана Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, улице Ильинской, улице Маслякова, площади Горького; от улицы Малой Покровской по Похвалинскому съезду, улице Малой Ямской, улице Горького, улице Одесской, метромосту, улице Ивана Романова;
- автобусные маршруты 24, 52, 74 будут организованы от улицы Самаркандской по улице Должанской, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, улице Ивана Романова, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, улице Ошарской, улице Октябрьской, улице Варварской; от площади Минина и Пожарского по улице Варварской, улице Октябрьской, улице Ошарской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, улице Должанской;
- автобусные маршруты 26, 43 будут организованы от площади Ленина с разворотом, по улице Советской, улице Ивана Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, улице Ильинской, улице Маслякова, площади Горького; от улицы Малой Покровской по Похвалинскому съезду, улице Малой Ямской, улице Горького, улице Одесской, метромосту, улице Коммунистической, улице Советской, улице Марата;
- автобусные маршруты 78, 94 будут организованы от Московского шоссе по улице Ивана Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, улице Ильинской, улице Маслякова, площади Горького; от улицы Малой Покровской по Похвалинскому съезду, улице Малой Ямской, улице Горького, улице Одесской, метромосту, улице Ивана Романова;
- автобусный маршрут 87 будет сокращен до остановки «Площадь Ленина»;
- автобусный маршрут 91 будет сокращен до остановки «Площадь Минина и Пожарского».
С 18:00 до 19:30 3 августа:
- автобусный маршрут 5 будет организован от улицы Деловой до остановки «Святой колодец».
С 18:00 до 23:00 3 августа:
- автобусные маршруты 3, 13, 19, 24, 45, 52, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 95, 226, 304 будут организованы в направлении площади Минина и Пожарского и площади Свободы по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, улице Ошарской, улице Октябрьской, улице Варварской; в направлении Канавинского моста — по улице Варварской, улице Октябрьской, лице Ошарской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Ильинской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду;
- автобусный маршрут 87 будет организован по Похвалинскому съезду до конечной остановки «Улица Маслякова», в обратном направлении — от начальной остановки «Архитектурно-строительный университет» по улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.
На перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.