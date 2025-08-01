Красноярцы больше не могут сэкономить 9 рублей на проезде в общественном транспорте

В продаже также есть безлимитные транспортные карты и карты с ограниченным количеством поездок в месяц. Стоимость проездного — от 600 до 2625 рублей. Экономия с каждой поездки может составлять от 4 до 9 рублей, однако неиспользованные поездки сгорают.