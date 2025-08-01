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Красноярцы больше не могут сэкономить 9 рублей на проезде в общественном транспорте

В Красноярске закончилась акция при оплате проезда в общественном транспорте с помощью СБП. Горожане сэкономили больше 137 млн рублей.

Источник: Freepik

С 1 августа стоимость проезда вернулась к прежней сумме — 44 рубля в автобусах и 40 рублей в электротранспорте. Скидка в электропоездах, в том числе в городской электричке, сохранится до сентября.

Напомним, акция проходила с 1 апреля до 31 июля. Как рассказали в мэрии, горожане суммарно сэкономили на проездах 137 миллионов рублей — за четыре месяца через СБП купили больше 15 миллионов билетов.

«Самое большое количество оплаченных таким способом поездок пришлось на 6 июня. В этот день системой воспользовались 179 862 раза», — сообщили в администрации.

В продаже также есть безлимитные транспортные карты и карты с ограниченным количеством поездок в месяц. Стоимость проездного — от 600 до 2625 рублей. Экономия с каждой поездки может составлять от 4 до 9 рублей, однако неиспользованные поездки сгорают.