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Новый автобус свяжет Керчь и Сочи

Запускается новый автобусный маршрут из Керчи в аэропорт Сочи.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа начнет функционировать новый межрегиональный автобусный маршрут Керчь-Адлер. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте правительства Крыма, сообщают наши коллеги из kubnews.ru.

Автобус, вмещающий 15 пассажиров, будет работать ежедневно.

Отправление из Керчи запланировано на 12:05, а прибытие в аэропорт Сочи — в 23:00. В обратном направлении автобус будет выезжать в 23:00 и прибывать в Керчь в 11:00 следующего дня.

Цена билета составит пять тысяч рублей.

Ранее, с 25 июня, был запущен автобусный маршрут, соединяющий Евпаторию и Сочи. Рейсы осуществляются через день с остановками в Симферополе, Феодосии, Керчи, Анапе и Новороссийске.