Новый автобус свяжет Керчь и Сочи

С 1 августа начнет функционировать новый межрегиональный автобусный маршрут Керчь-Адлер. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте правительства Крыма, сообщают наши коллеги из kubnews.ru.
Автобус, вмещающий 15 пассажиров, будет работать ежедневно.
Отправление из Керчи запланировано на 12:05, а прибытие в аэропорт Сочи — в 23:00. В обратном направлении автобус будет выезжать в 23:00 и прибывать в Керчь в 11:00 следующего дня.
Цена билета составит пять тысяч рублей.
Ранее, с 25 июня, был запущен автобусный маршрут, соединяющий Евпаторию и Сочи. Рейсы осуществляются через день с остановками в Симферополе, Феодосии, Керчи, Анапе и Новороссийске.