Туристы из Гвинеи посетили Успенский мужской монастырь в Красноярске

Гостей из Африки тепло встретил секретарь Красноярской епархии, благочинный церквей Левобережного округа города, а также наместник монастыря, игумен Иннокентий (Нилов).
Во время экскурсии отец Иннокентий рассказал паломникам об истории православной обители, ее святынях и духовных традициях, а также приоткрыл особенности жизни в монастыре.
Визит стал частью культурно-религиозного знакомства с духовным наследием России и, как отметили организаторы, прошёл в атмосфере взаимного уважения и интереса, сообщают в Красноярской митрополии.