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Туристы из Гвинеи посетили Успенский мужской монастырь в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 июля Успенский мужской монастырь Красноярска стал местом притяжения для туристической группы христиан из Гвинейской Республики.

Источник: Соцсети

Гостей из Африки тепло встретил секретарь Красноярской епархии, благочинный церквей Левобережного округа города, а также наместник монастыря, игумен Иннокентий (Нилов).

Во время экскурсии отец Иннокентий рассказал паломникам об истории православной обители, ее святынях и духовных традициях, а также приоткрыл особенности жизни в монастыре.

Визит стал частью культурно-религиозного знакомства с духовным наследием России и, как отметили организаторы, прошёл в атмосфере взаимного уважения и интереса, сообщают в Красноярской митрополии.