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Глава Таганрога рассказала о ночной атаке беспилотников

Последствия ночной атаки БПЛА прокомментировала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 августа в Таганроге упали фрагменты БПЛА, работали силы противовоздушной обороны. Произошедшее в своем телеграм-канале прокомментировала глава города Светлана Камбулова.

— Ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО. Спасибо нашим ребятам за их работу. Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию города, — рассказала Светлана Камбулова.

Предварительно, пострадавших нет, повреждения также не зафиксировали.

Напомним, воздушная угроза в Таганроге действовала примерно с полуночи и до 5:30 утра. Власти просят жителей приморского города не подходить к обломкам беспилотников. О подобных находках следует сообщать по номеру «112».

Добавим, в ночь на 1 августа воздушную атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. По данным Минобороны России, военные ликвидировали 12 беспилотников.

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