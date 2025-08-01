Жители Новосибирска заявили о сбросе химических стоков в городской пруд

Как пишет издание, неизвестное вещество было обнаружено в котловане, расположенном в Юго-Западном жилмассиве. Белая жижа распространилась по поверхности пруда, а также у берегов и вокруг трубы, через которую может стекать река Тула, приток Оби. Местные жители жалеют обитателей водоема, таких как утки, чайки и рыбы, которые вынуждены находиться в загрязненной воде и пить её. Кроме того, этот пруд используется для купания людьми.