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Жители Новосибирска заявили о сбросе химических стоков в городской пруд

Жители Новосибирска сообщают о сбросе химических стоков в один из городских прудов, пишет Telegram-канал Mash.

Источник: Соцсети

Жители Новосибирска сообщают о сбросе химических стоков в один из городских прудов, пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет издание, неизвестное вещество было обнаружено в котловане, расположенном в Юго-Западном жилмассиве. Белая жижа распространилась по поверхности пруда, а также у берегов и вокруг трубы, через которую может стекать река Тула, приток Оби. Местные жители жалеют обитателей водоема, таких как утки, чайки и рыбы, которые вынуждены находиться в загрязненной воде и пить её. Кроме того, этот пруд используется для купания людьми.

Горожане не могут точно определить источник сброса отходов. В котловане находятся две трубы, одна из которых расположена рядом с детским садом, однако к ней у жителей меньше всего подозрений. Активисты призывают провести анализ воды, чтобы выявить источник загрязнения и привлечь виновных к ответственности.