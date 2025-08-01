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В Новосибирской области снизили тарифы на водоснабжение и теплоснабжение

Это случилось после проверки ФАС.

Источник: Комсомольская правда

Тарифы на водоснабжение и теплоснабжение в Новосибирской области были снижены по предписанию Федеральной антимонопольной службы. Ведомство в рамках плановой проверки выявило экономически необоснованные расходы в размере 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского УФАС России.

С 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей тарифы на водоснабжение и водоотведение уменьшились на 4,09%, а тарифы на тепло — в диапазоне от 3,22% до 13,34%.

Также уточняется, что оставшаяся часть необоснованных расходов будет исключена при установлении тарифов на будущие периоды.