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В Башкирии нарушителей ПДД ловят с помощью беспилотников

За пару часов сотрудники ГАИ поймали 7 правонарушителей.

Источник: Башинформ

Такой метод практикуется в Башкирии с прошлого года, он эффективен на протяженных трассах, сообщил журналисту «Башинформа» заместитель командира роты отдельного специализированного батальона ГАИ Башкирии капитан полиции Альмир Хаматшин.

«Сколько их у нас на “вооружении” сказать не могу, они все находятся на балансе специального отдела МВД по РБ. Мы выезжаем вместе и проводим работу по выявлению нарушителей. БПЛА применяем на трассах, где чаще всего происходят ДТП. При этом заблаговременно до рейда с применением дронов на участке дороги устанавливают специальный предупреждающий знак. На нем указан отрезок дороги, который подлежит проверке», — пояснил собеседник информагентства.

Очередной «воздушный» рейд прошел накануне на дороге Уфа — Инзер — Белорецк на территории Уфимского и Кармаскалинского районов. За несколько часов с помощью беспилотника выявили семь нарушителей. Все они выехали на встречку в неположенном месте.

«С помощью БПЛА можно выявлять такие нарушения, как сокрытие государственных регистрационных знаков в зоне весового контроля большегрузов, а также выезд на встречную полосу, где это запрещено ПДД. Превышение скорости они не фиксируют», — рассказал капитан полиции.

Дрон зависает над дорогой, выявляет само нарушение, марку и модель машины, госномер. Им управляет оператор с помощью пульта, картинка передается на монитор. На основании видеозаписи зафиксированного нарушения ПДД сотрудники ГАИ составляют соответствующий протокол, а запись добавляют в качестве доказательства.

«Машину с момента начала нарушения и до момента остановки сотрудником ДПС — от начала и до конца — снимает беспилотник. Водителя останавливаешь, объясняешь, что он нарушил, но он, как правило, не верит и просит доказать. А у нас на руках уже есть видеодоказательство — автолюбители очень удивляются, — сообщил Альмир Хаматшин. — Этот метод эффективен и направлен на сокращение числа нарушений на дорогах, а также на предотвращение ДТП с тяжелыми последствиями».

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