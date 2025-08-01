В Башкирии нарушителей ПДД ловят с помощью беспилотников

«Машину с момента начала нарушения и до момента остановки сотрудником ДПС — от начала и до конца — снимает беспилотник. Водителя останавливаешь, объясняешь, что он нарушил, но он, как правило, не верит и просит доказать. А у нас на руках уже есть видеодоказательство — автолюбители очень удивляются, — сообщил Альмир Хаматшин. — Этот метод эффективен и направлен на сокращение числа нарушений на дорогах, а также на предотвращение ДТП с тяжелыми последствиями».