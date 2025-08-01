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СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии

Сенатор Косихина: врачи должны иметь право отказать в аборте из-за религии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов по религиозным или этическим соображениям, таким мнением поделилась с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.

«Считаю, что врачи, отказывающиеся по религиозным и этическим убеждениям от проведения абортов, которые не являются экстренными и не угрожают жизни беременным, должны иметь на это разрешение в соответствии с клятвой Гиппократа», — сказала Косихина.

Сенатор отметила, что даже в случае отказа специалисты обязаны своевременно информировать об этом пациентку и направлять ее к другому специалисту, готовому оказать необходимую помощь.

«Необходимо тщательно проработать все аспекты этого вопроса с учетом мнения граждан, экспертного сообщества и врачей, чтобы не допустить нарушения прав ни одной из сторон», — подчеркнула парламентарий.