В самарской «ЗИМ Галерее» 6 августа откроется выставка поп-арта на скейтбордах

6 августа в 19:00 в лектории культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка Миши Качикаракиса «Все, что мне удалось забыть» (18+).
Художник работает в стиле поп-арт, сочетая в своих работах элементы массовой культуры, рекламы, комиксов и личных переживаний. В экспозиции — 18 графических произведений, созданных с 2007 по 2025 год и перенесённых на скейтборды. Автор использует шариковую ручку, маркеры, акварель и технику коллажа.
Проект стал для художника своеобразной точкой переосмысления творческого пути. Через призму досок он выражает эмоции, трансформируя тревогу, радость и меланхолию в визуальные образы.
Вход на мероприятие свободный. Выставка продлится до 17 августа. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
А 9 августа в Самаре пройдёт бесплатная пешеходная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» (6+).
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