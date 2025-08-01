Названы популярные и редкие имена для новорожденных в июле в Красноярском крае

Портал ЗАГСов опубликовал данные о самых популярных и редких именах, которые выбирали родители для своих новорожденных в июле 2025 года в Красноярском крае.
Среди мальчиков наибольшей популярностью пользовались имена Михаил, Александр, Артём, Матвей и Иван. В то же время, девочки чаще всего получали имена София, Варвара, Ева, Анна и Виктория. Эти имена остаются в топе уже давно.
Наименее распространенными именами стали Девран, Алимардон, Димитрий, Фарид и Дамей для мальчиков, а для девочек — Мериам, Нозанин, Аливия, Мане и Офелия.