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Названы популярные и редкие имена для новорожденных в июле в Красноярском крае

Лидеры не сдают позиций.

Источник: РИА "Новости"

Портал ЗАГСов опубликовал данные о самых популярных и редких именах, которые выбирали родители для своих новорожденных в июле 2025 года в Красноярском крае.

Среди мальчиков наибольшей популярностью пользовались имена Михаил, Александр, Артём, Матвей и Иван. В то же время, девочки чаще всего получали имена София, Варвара, Ева, Анна и Виктория. Эти имена остаются в топе уже давно.

Наименее распространенными именами стали Девран, Алимардон, Димитрий, Фарид и Дамей для мальчиков, а для девочек — Мериам, Нозанин, Аливия, Мане и Офелия.