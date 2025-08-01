Квартиры топит из-за пробитой крыши в доме на Карельской в Хабаровске

После прошедшего недавно шторма крыша здания оказалась повреждена — в дождливые дни квартиры топит, однако устранять проблему никто не торопится.
«Кровлю не делают, ссылаясь на сырую крышу. Мы понимаем, безусловно, безопасность должна быть, но просто дом старый, в аварийном режиме, он не успевает сохнуть. Сейчас часто идут дожди, приходится сливать воду самостоятельно со всех комнат», — рассказывает жительница дома Марина.
Мы попытались узнать у управляющей компании, когда планируется ремонт крыши. Однако секретарь «УО МКД» предпочла бросить трубку, а не разбираться в данной проблеме.
Как утверждает Марина, домом не хотят заниматься, так как он находится в аварийном состоянии и готовится к сносу. При этом про расселение с жильцами речи пока не идет.