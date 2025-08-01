Обсуждать проект сафари-парка на острове Русском смогут лишь немногие

Мэрия Владивостока вновь объявила общественные обсуждения проекта сафари-парка с тиграми на Русском острове, однако на этот раз дать свои предложения и замечания может только узкий круг жителей самого острова — исключительно приморцы, проживающие в посёлках Парис и Мелководный, то есть буквально несколько домов. Для участия требуется подтверждение проживания или владения недвижимостью в зоне обсуждения.
История проекта началась ещё в 2019 году, когда местные жители впервые узнали о планах разместить в непосредственной близости от их домов сафари-парк с тиграми, не способными вернуться в дикую природу. Эта новость вызвала протесты из-за опасений по поводу безопасности людей, а также из-за риска возможного сноса жилых домов и котельной в посёлке Парис, а также нарушения транспортной связи с посёлком Мелководный.
Изначальный проект предусматривал размещение гостиниц, научных центров, парка «Юг Приморья» с дендрарием, музея, карантинных и демонстрационных вольеров для тигров, спортивных площадок, объектов инфраструктуры и исторического наследия.
Очные публичные слушания по проекту в 2019 году были отменены, после чего обсуждение продолжилось онлайн. По итогам первых откликов площадь сафари-парка была уменьшена, территории общего пользования увеличены, в планах появились дополнительные дороги и развязки, была определена санитарно-защитная зона в 100 метров для отделения жилых пространств от парка, а береговая линия осталась доступной для жителей.
В последних версиях проекта, которые обсуждаются в текущем году, сохранены вольеры для тигров, но убраны дендрарий и липовая роща, добавлен вольер с оленями и косулями. В планах — офисное здание до 10 этажей, музей, магазин, пожарное депо и необходимые объекты коммунальной инфраструктуры.
Первый этап строительства должен завершиться к 2030 году и включает сафари-парк, офис, музей, часть гостиниц и реконструкцию части исторических сооружений. Второй этап рассчитан до 2036 года и предполагает сооружение спортивных площадок и дальнейшее обновление объектов исторического наследия. По действующим планам, снос жилых домов и котельной исключён, а меры безопасности и инфраструктура гарантированы последними изменениями в проекте.