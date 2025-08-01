Обсуждать проект сафари-парка на острове Русском смогут лишь немногие

История проекта началась ещё в 2019 году, когда местные жители впервые узнали о планах разместить в непосредственной близости от их домов сафари-парк с тиграми, не способными вернуться в дикую природу. Эта новость вызвала протесты из-за опасений по поводу безопасности людей, а также из-за риска возможного сноса жилых домов и котельной в посёлке Парис, а также нарушения транспортной связи с посёлком Мелководный.