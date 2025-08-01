Минчанка обнаружила в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала. Подробности белоруска рассказала Myfin.by.
Женщина сообщила: во время отпуска в Ницце она покупала круассан и получала от продавца в сдаче уникальную монету. По словам минчанки, вместе с племянником они присмотрелись к монете номиналом два евро и заметили, что она отличается от обычных — на ней была изображена Эйфелева башня.
— Погуглили и поняли, что такие два евро можно продать дороже, чем они стоят, — заметила минчанка Марина.
К примеру, подобная монета на Wildberries стоит от 20 до 42 рублей. Нумизмат сообщил, что указанная монета Paris 2024 2 euro является памятной, так как она была выпущена к Олимпиаде в Париже, состоявшейся в 2024 году.
— Монета с изображением Эйфелевой башни самая популярная и она флагманская, таких выпустили больше всего. Везде разный указан тираж, но, я так понимаю, их больше миллиона — они выпускались и в наборах, и отдельно, — допустил специалист.
Минчанке в сдаче попалась уникальная монета. Фото: Myfin.by.
По его словам, это первая причина, которая сработает в пользу уменьшения стоимости монеты. Нумизмат обратил внимание на то, что монета в плохом качестве, со следами потертости. Он предположил, что цена на рынке на монету, которая не была в обращении, варьируется от 6 до 9 долларов.
Он пояснил, что в таком состоянии, как у минчанки, сделавшей находку, она будет стоить 4 — 5 долларов. Однако реализовать ее будет сложно. Все из-за того, что подобных монет большое количество на рынке.
Кстати, Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру.
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