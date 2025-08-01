Минчанка обнаружила в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала

По его словам, это первая причина, которая сработает в пользу уменьшения стоимости монеты. Нумизмат обратил внимание на то, что монета в плохом качестве, со следами потертости. Он предположил, что цена на рынке на монету, которая не была в обращении, варьируется от 6 до 9 долларов.