В Иркутском районе ликвидировали стихийную свалку на участке сельхозинститута

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура провела проверку после публикации в СМИ информации о стихийной свалке в Ушаковском муниципальном образовании Иркутского района.
Как показала проверка, земля Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства была завалена бытовыми отходами. После вмешательства правоохранителей администрация муниципального образования начала устранять нарушения. Собственник участка организовал ликвидацию свалки. Территория уже очищена от мусора.
Ситуация находится под контролем природоохранных органов.
Напомним, 18 членов банды сутенеров заслушали приговор в Иркутске. Преступники завлекали в проституцию студенток и школьниц.