В Иркутском районе ликвидировали стихийную свалку на участке сельхозинститута

Как показала проверка, земля Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства была завалена бытовыми отходами. После вмешательства правоохранителей администрация муниципального образования начала устранять нарушения. Собственник участка организовал ликвидацию свалки. Территория уже очищена от мусора.