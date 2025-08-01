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Павел Морозов надеется, что у «Крыльев» нет зависти и ненависти к «Акрону»

Владелец «красно-черных» поделился впечатлениями от борьбы с «зелено-бело-синими».

Источник: МК.RU Самара

Владелец «красно-черных» поделился впечатлениями от борьбы с «зелено-бело-синими».

Самарская область — единственный не столичный регион, который представлен двумя командами в Премьер-лиге. Встречались в первом туре РПЛ и разошлись ничьей — 1:1 (6+). Забили Йонуц Неделчару и Вадим Раков.

В минувшем чемпионате обе принципиальные игры остались за «молодыми и звонками» — 2:0.

«Мы — соседи, в одной области. Нам нужна конкуренция. Надеюсь, у них нет к нам зависти и ненависти. Собственно, как и у нас к “Крыльям”. Региональное дерби — крутая история. Такого, кроме Москвы, нет сейчас ни в одном другом городе. На наш матч пришли 11 тыс. зрителей», — напомнил учредитель «Акрона» Павел Морозов.

Отдельно высказался об аналогии с «Краснодаром» и «Кубанью». Первый в прошлом розыгрыше РПЛ взял золото, второй расформировали в 2018 году.

«Немного другой кейс. “Крылья” — клуб почти со 100-летней историей. Регион его исторически поддерживал и поддерживает. Мне кажется, сейчас неплохие ребята пришли к ним. Мы частный клуб, они — бюджетный. Область их поддерживает. Слышал от губернатора, что деньги выделены, все в порядке с финансами на этот и следующий год. У нас чуть меньше, чем у “КС”», — заявил Морозов «РБ Спорт».

Недавно писали, что «Акрон» сделал больше всех перехватов в первом туре Кубка России.

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