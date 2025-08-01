Двух мужчин задержали в Пулково за курение в самолете

Транспортная полиция Пулково оштрафовала двух мужчин за курение в самолете. Об этом сообщила пресс-служба УТ УМВД по СЗФО.
Первый инцидент произошел с 52-летним гражданином ближнего зарубежья, который закурил обычную сигарету в туалете самолета. Второй случай связан с 26-летним петербуржцем, использовавшим вейп прямо в салоне воздушного судна, следовавшего из Сочи.
Оба нарушителя были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, предусматривающей наказание за курение в запрещенных местах.
— Подобные действия создают реальную угрозу безопасности полета и комфорту других пассажиров, — пояснили в транспортной полиции. — Даже электронные сигареты могут спровоцировать срабатывание датчиков дыма.
Штрафы составляют от 500 до 1500 рублей. Транспортная полиция напоминает, что курение на борту воздушных судов полностью запрещено, включая использование вейпов и электронных систем нагревания табака.