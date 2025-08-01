Красноярский коммерсант Анатолий Быков выплатит дочери убитого предпринимателя солидную компенсацию

«Исковые требования решено удовлетворить частично и взыскать с Быкова Анатолия Петровича в пользу Зыряновой компенсацию морального вреда в размере 1 100 000 рублей», — говорится в сообщении.
Убийство произошло в присутствии жены Александра Наумова и его дочери, которой на тот момент было четыре года. В момент расправы женщина с девочкой стояли на балконе и все видели.
«Истец, будучи ребенком, пережила довольно сильный стресс. После смерти отца ей не с кем поделиться своими проблемами, она стала замкнутой, до настоящего времени испытывает глубочайшие нравственные страдания», — сообщается в решении суда.
Напомним, что четыре года назад присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Дочь Наумова требовала с Быкова за ее убитого отца компенсацию 4 миллиона рублей. Анатолий Быков также признан виновным в подстрекательстве к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова и покушении на убийство предпринимателя Андрея Грабовского. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима.