Красноярский коммерсант Анатолий Быков выплатит дочери убитого предпринимателя солидную компенсацию

Напомним, что четыре года назад присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Дочь Наумова требовала с Быкова за ее убитого отца компенсацию 4 миллиона рублей. Анатолий Быков также признан виновным в подстрекательстве к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова и покушении на убийство предпринимателя Андрея Грабовского. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима.