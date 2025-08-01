Пьяный мужчина пошел на преступление ради букета цветов на 8 Марта

В Кармаскалинском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, которого повторно поймали за совершением серьезного нарушения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в преддверии 8 Марта около 23:40 мужчина на Lada Granta, будучи пьяным, отправился в магазин за цветами для супруги. По пути его остановили гаишники.
Это уже не первое подобное нарушение мужчины, только ранее он привлекался к административной ответственности, а на этот раз дело приобрело уголовный характер.
Нарушитель полностью признал свою вину. Кармаскалинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде:
— 200 часов обязательных работ;
— лишения водительских прав на два года;
— конфискации автомобиля.
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