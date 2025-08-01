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Пьяный мужчина пошел на преступление ради букета цветов на 8 Марта

Житель Башкирии лишился машины из-за подарка на 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

В Кармаскалинском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, которого повторно поймали за совершением серьезного нарушения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в преддверии 8 Марта около 23:40 мужчина на Lada Granta, будучи пьяным, отправился в магазин за цветами для супруги. По пути его остановили гаишники.

Это уже не первое подобное нарушение мужчины, только ранее он привлекался к административной ответственности, а на этот раз дело приобрело уголовный характер.

Нарушитель полностью признал свою вину. Кармаскалинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде:

— 200 часов обязательных работ;

— лишения водительских прав на два года;

— конфискации автомобиля.

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