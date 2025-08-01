На Ярыгинской набережной открылась новая развлекательная площадка

Каждые выходные будут организованы утренние спортивные тренировки от фитнес-клуба NRGym. Также запланированы выступления вокальных коллективов, включая дуэт Галины Вогоровской и Алексея Копылова, а также кавер-дуэт Юлии Майнгардт и саксофониста Артура Назарова. Завершить день можно под живую музыку: 1, 2 и 9 августа выступит DJ Makarkin.