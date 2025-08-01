На Ярыгинской набережной открылась новая развлекательная площадка

На Ярыгинской набережной стартовал проект T2 СПОТ — новое пространство, предлагающее жителям Красноярска насыщенную программу на лето.
Мобильный оператор приглашает горожан насладиться показами семейного кино, спортивными тренировками на свежем воздухе, творческими мастер-классами, лекциями и живой музыкой.
В рамках программы запланировано более 60 мероприятий, большинство из которых подходят для всей семьи. Вход на площадку свободный. Среди партнеров проекта — Красноярский музыкальный театр, Красноярский художественный музей и Театр современной драмы «Вспышка».
3 августа желающие смогут посетить мастер-класс по созданию открытки, где профессиональные педагоги поделятся секретами работы с маркерами и правилами композиции. 9 августа пройдет спектакль «Летний день» в жанре абсурдной комедии, а 10 августа состоится лекция о выдающемся художнике XX века Александре Дейнеке. 16 августа на набережной звучат хиты из известных мюзиклов.
Каждые выходные будут организованы утренние спортивные тренировки от фитнес-клуба NRGym. Также запланированы выступления вокальных коллективов, включая дуэт Галины Вогоровской и Алексея Копылова, а также кавер-дуэт Юлии Майнгардт и саксофониста Артура Назарова. Завершить день можно под живую музыку: 1, 2 и 9 августа выступит DJ Makarkin.
Кинопоказы на площадке будут проходить ежедневно до 17 августа с показами семейного кино, мультфильмов и фэнтези. Завершит работу летнего пространства яркое шоу: 15 августа — Wet drum с барабанами под музыкальные хиты и спецэффектами, 16 августа — трюки с мыльными пузырями от праздничного агентства «Твой день!», а 17 августа интерактивный музей науки «Ньютон Парк» представит шоу «Азот» с увлекательными экспериментами.
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