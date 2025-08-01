Псковский губернатор вручил паспорт ветерану, переехавшему из Латвии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о торжественном вручении российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал в регион из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности.
Ранее в июле Ведерников сообщал, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти «посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать “анкету лояльности” — по сути, осуждающую его Родину». В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде.
«В торжественной обстановке вручил участнику Великой Отечественной войны Василию Максимовичу Москальёнову паспорт гражданина Российской Федерации и по поручению нашего президента передал юбилейную медаль “80 лет Великой Победы”, — написал Ведерников в своем Telegram-канале.
Губернатор Псковской области назвал ветерана «настоящим примером мужества и патриотизма».
«Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге», — добавил Ведерников.
Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выдворение Москальёнова из Латвии является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения.