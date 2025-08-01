Псковский губернатор вручил паспорт ветерану, переехавшему из Латвии

Ранее в июле Ведерников сообщал, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти «посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать “анкету лояльности” — по сути, осуждающую его Родину». В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде.