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Псковский губернатор вручил паспорт ветерану, переехавшему из Латвии

Переехавший в Псковскую область из Латвии 98-летний ветеран получил паспорт РФ.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о торжественном вручении российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал в регион из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности.

Ранее в июле Ведерников сообщал, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти «посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать “анкету лояльности” — по сути, осуждающую его Родину». В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде.

«В торжественной обстановке вручил участнику Великой Отечественной войны Василию Максимовичу Москальёнову паспорт гражданина Российской Федерации и по поручению нашего президента передал юбилейную медаль “80 лет Великой Победы”, — написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор Псковской области назвал ветерана «настоящим примером мужества и патриотизма».

«Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге», — добавил Ведерников.

Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выдворение Москальёнова из Латвии является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения.

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