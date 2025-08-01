Каждый пятый офисный сотрудник в Самаре против видеонаблюдения на работе

Большинство сотрудников относятся к такому контролю нейтрально или положительно: 44% заявили, что камеры их не раздражают, ещё 31% воспринимают их с одобрением. Женщины чаще мужчин спокойно относятся к видеонаблюдению, тогда как среди мужчин мнения разделились более резко — как в сторону одобрения, так и в сторону недовольства.