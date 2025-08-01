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Каждый пятый офисный сотрудник в Самаре против видеонаблюдения на работе

Согласно данным сервиса SuperJob, каждый пятый офисный работник в Самаре выступает против видеонаблюдения на рабочем месте.

Согласно данным сервиса SuperJob, каждый пятый офисный работник в Самаре выступает против видеонаблюдения на рабочем месте.

Исследование проводилось среди сотрудников офисов и представителей компаний, где установлены камеры. Оказалось, что в 63% офисов сегодня действует система видеонаблюдения.

Большинство сотрудников относятся к такому контролю нейтрально или положительно: 44% заявили, что камеры их не раздражают, ещё 31% воспринимают их с одобрением. Женщины чаще мужчин спокойно относятся к видеонаблюдению, тогда как среди мужчин мнения разделились более резко — как в сторону одобрения, так и в сторону недовольства.

Тем не менее, 20% офисных работников, находящихся под постоянным наблюдением, высказывают негативное отношение к такому способу контроля.

Ранее мы писали, что жители Самары рассказали, как борются с постотпускным стрессом.

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