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В Казани улицу Амирхана Еники свяжут с проспектом Универсиады за 1,2 млрд рублей

Работы должны выполнить до ноября 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Вахитовском районе Казани планируют построить дорогу от улицы Амирхана Еники до проспекта Универсиады. Проект предполагает создание перемычки через Нестеровский овраг, его стоимость составит 1,2 миллиарда рублей. Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Срок исполнения проекта — до ноября 2027 года. Дорога будет двухполосной. Новая дорога соединит улицу Заслонова с улицей Подгорной, которая ведет к проспекту Универсиады и улице Вишневского.

Ожидается, что по новой перемычке будет проезжать более 13 тысяч автомобилей в сутки. В рамках строительства планируют снос нескольких жилых домов и перенос инженерных коммуникаций: линий электроснабжения, газопроводов, водопровода и канализации.

Напомним, в Татарстане на 51% выполнен ремонт дорог по программе модернизации.