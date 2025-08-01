В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

Находка, о которой идет речь, была сделана на склоне оврага, расположенного недалеко от улицы Рождественской. Археологи обнаружили останки на глубине примерно двух метров от современной поверхности земли. Это открытие вызывает интерес, поскольку оно подтверждает существование мамонтов на Средней Волге. Исследования показывают, что эти животные обитали там в течение длительного времени, но начали исчезать около 11 тысяч лет назад из-за резкого потепления и изменения растительного покрова.