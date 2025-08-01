На Бестужева во Владивостоке снова открыто движение после замены теплотрассы

Плановые работы по перекладке теплосети, проводимые в районе улицы Бестужева во Владивостоке, завершены. Специалисты Приморских тепловых сетей (филиал АО «ДГК») выполнили замену магистрального трубопровода вблизи дома № 23. На сегодняшний день движение автотранспорта по данному участку полностью восстановлено, сообщили ИА PrimaMedia в МЦУ города.