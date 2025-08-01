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На Бестужева во Владивостоке снова открыто движение после замены теплотрассы

После завершения работ движение на перекрёстке 1-й Морской и Посьетской вновь стало односторонним.

Источник: PrimaMedia.ru

Плановые работы по перекладке теплосети, проводимые в районе улицы Бестужева во Владивостоке, завершены. Специалисты Приморских тепловых сетей (филиал АО «ДГК») выполнили замену магистрального трубопровода вблизи дома № 23. На сегодняшний день движение автотранспорта по данному участку полностью восстановлено, сообщили ИА PrimaMedia в МЦУ города.

После технической части энергетики провели благоустройство территории: участок дороги, подвергшийся разрытию, был заново заасфальтирован.

С завершением ремонта на улицах 1-я Морская и Посьетская восстановлена прежняя схема движения — здесь вновь действует односторонний режим.