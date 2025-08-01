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В Шарыпове бдительный продавец гаджетов спасла 63-летнюю женщину от мошенников

В Шарыпове бдительный продавец гаджетов уберегла 63-летнюю женщину от получения крупного кредита для мошенников.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратилась продавец одного из мобильных дискаунтеров, рассказавшая, что в магазине находится женщина, на которую пытаются повлиять аферисты. На место немедленно выехали сотрудники полиции. В ходе беседы с пенсионеркой полицейские выяснили, что ей несколько раз звонили неизвестные и представлялись специалистами портала «Госуслуги». Они говорили женщине, что на нее пытаются оформить различные займы.

После этого с пенсионеркой связались лжесотрудники силовых структур и предупредили, что если она не оформит кредит и не переведет 1,2 млн рублей на «безопасный счет», то в отношении нее заведут уголовное дело о пособничестве терроризму. Опасаясь уголовного преследования, женщина отправилась в финансовую организацию.

«В банках при оформлении кредита у пенсионерки начали запрашивать справки, которые она не могла предоставить, и деньги не выдали, но предварительно заявку одобрили. Тогда злоумышленники сказали, что нужно купить новый телефон и оформить сим-карту другого оператора, затем попробовать вновь», — рассказали в МВД.

В итоге женщина оказалась в мобильном дискаунтере, встретилась с реальными полицейскими и поняла, что ее пытались обмануть.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Расследование продолжается.