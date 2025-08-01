В Шарыпове бдительный продавец гаджетов спасла 63-летнюю женщину от мошенников

В дежурную часть обратилась продавец одного из мобильных дискаунтеров, рассказавшая, что в магазине находится женщина, на которую пытаются повлиять аферисты. На место немедленно выехали сотрудники полиции. В ходе беседы с пенсионеркой полицейские выяснили, что ей несколько раз звонили неизвестные и представлялись специалистами портала «Госуслуги». Они говорили женщине, что на нее пытаются оформить различные займы.