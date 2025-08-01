На северной оконечности Новой Земли выбрали место для мониторинга мерзлоты

«Сотрудник Арктического и антарктического НИИ Никита Демидов провел работы по выбору места для бурения термометрической скважины государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты на мысе Желания. Этот пункт мониторинга станет вторым на архипелаге Новая Земля после Малых Кармакул, который был создан в 2024 году, он поможет отслеживать динамику изменений в многолетней мерзлоте на северной оконечности Новой Земли», — сказал Сабуров.