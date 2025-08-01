Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками

Премьер РФ Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включенные в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Минпросвещения, Минфину и ФАС поручено к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включённые в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций», — говорится в сообщении.

О результатах такой работы необходимо проинформировать Совет Федерации и правительство до 15 сентября 2025 года.

Кроме того, по поручению премьер-министра Минсельхоз и Минпромторг займутся вопросом совершенствования регулирования рынка детского питания и его компонентов, включая введение маркировки такой продукции.

«Предложения сенаторов, прозвучавшие во время встречи, должны быть проработаны до 1 ноября 2025 года», — отмечается в сообщении.