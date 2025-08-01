Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включенные в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.
О результатах такой работы необходимо проинформировать Совет Федерации и правительство до 15 сентября 2025 года.
Кроме того, по поручению премьер-министра Минсельхоз и Минпромторг займутся вопросом совершенствования регулирования рынка детского питания и его компонентов, включая введение маркировки такой продукции.
«Предложения сенаторов, прозвучавшие во время встречи, должны быть проработаны до 1 ноября 2025 года», — отмечается в сообщении.