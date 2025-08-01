В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО

«Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.