В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования.
Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.
«Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.