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В России могут увеличить число профессий, для которых достаточно СПО

Мишустин поручил проработать увеличение числа профессий для людей с СПО.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования.

Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения до 1 декабря проработают предложения Совета Федерации о расширении видов деятельности, для допуска к которым достаточно наличия среднего профессионального образования», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.