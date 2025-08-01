Ядерные часы улучшат навигационные системы

«Помимо того, что ядерные часы станут более миниатюрными и стабильными по сравнению с атомными, они будут еще и более точными. С их точностью непосредственно связано повышение точности навигационных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС). Высокая точность стандарта частоты может позволить регистрировать зависимость частоты перехода от гравитационного поля: измерять гравитационное поле Земли с использованием стандарта частоты, находящегося на спутнике. Ядерный стандарт частоты также позволит решать задачи фундаментальной физики, в частности измерить с высокой точностью ряд фундаментальных констант (постоянную тонкой структуры, гравитационную постоянную) и тем самым проверить основы космологических эффектов общей теории относительности», — рассказал заведующий кафедрой «Физико-технические проблемы метрологии» Национального ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ», опорный вуз «Росатома») доктор физико-математических наук Петр Борисюк, который возглавляет проект по созданию ториевых часов.