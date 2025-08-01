Экс-наставник форварда «Крыльев» Ракова Вашкевич: Вадим ударно начал сезон

Бывший тренер академии столичного «Локомотива» Вячеслав Вашкевич оценил дебют воспитанника в новом розыгрыше Премьер-лиги.
Вадим Раков забил два мяча в двух первых турах РПЛ за «Крылья». Отличился в матчах против «Акрона» — 1:1 и «Пари НН» — 2:0 (6+). Оба гола молодого нападающего волжан признали лучшими.
«Вадим ударно начал сезон. Но это только две встречи, что-то о нем можно будет говорить, наверное, по истечении хотя бы первого круга. А старт и правда хороший. Дай бог, чтобы так продолжал и пополнял бомбардирский счет», — заявил Вашкевич.
Добавил: «железнодорожники» не зря отдали Ракова в аренду этим летом.
«В прошлом году клуб давал ему шанс, но он не так ярко его использовал. А сейчас в “Крыльях” выходит с первых минут, играет. Мне кажется, это должно быть обоюдовыгодное соглашение. Вадим должен обрести игровой тонус, почувствовать уверенность, что может и умеет», — подчеркнул Вячеслав Вашкевич.
В разговоре с «Чемпионатом» заявил, что форвард может пополнить состав «Локо» более зрелым футболистом. Сможет, уверен он, претендовать на место в основе.
Ранее владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о противостоянии с самарцами.
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