Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью

«Блок поручений связан с поддержкой Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации на фоне геополитических изменений. Так, Минтрансу и Минпромторгу предстоит рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.