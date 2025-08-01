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Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью

Михаил Мишустин поручил продумать улучшение сообщения с Калининградской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября проработать предложения по улучшению транспортной доступности Калининградской области в связи с тем, что регион оказался в непростой ситуации из-за геополитических изменений.

Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Блок поручений связан с поддержкой Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации на фоне геополитических изменений. Так, Минтрансу и Минпромторгу предстоит рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.

Срок выполнения этого поручения — 1 ноября 2025 года.

Кроме того, Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по капитальному ремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава в программу комплексного развития городского электрического транспорта.