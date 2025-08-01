Очки Черчилля можно купить за 6 млн рублей

На продажу выставили очки Уинстона Черчилля, которые он носил во время второго премьерского срока в 1954—1955 годах. Лот оценили в 60 тысяч фунтов стерлингов — около 6,4 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте коллекционных предметов Paul Fraser Collectibles.
Известно, что британский премьер заказывал у мастеров разные модели для чтения, написания речей, живописи и других занятий. Количество белых точек на дужках обозначало назначение очков. На представленной паре стоит одна метка — значит, Черчилль использовал их для чтения.
После смерти политика в 1965 году очки остались в архивах производителя. Они считаются одними из самых ценных предметов, связанных с историей Великобритании.