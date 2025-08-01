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Очки Черчилля можно купить за 6 млн рублей

Тот же производитель создавал оправы для Чарли Чаплина, герцога Веллингтона и Лоуренса Аравийского. Компания существует на рынке больше 200 лет.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Очки Черчилля
Источник: Paul Fraser Collectibles

На продажу выставили очки Уинстона Черчилля, которые он носил во время второго премьерского срока в 1954—1955 годах. Лот оценили в 60 тысяч фунтов стерлингов — около 6,4 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте коллекционных предметов Paul Fraser Collectibles.

Аксессуар представлен в черепаховой оправе с оригинальным футляром и сопровождается запиской от производителя — лондонской фирмы CW Dixey & Son. Компания изготовила очки для Черчилля в 1954 году.

Известно, что британский премьер заказывал у мастеров разные модели для чтения, написания речей, живописи и других занятий. Количество белых точек на дужках обозначало назначение очков. На представленной паре стоит одна метка — значит, Черчилль использовал их для чтения.

После смерти политика в 1965 году очки остались в архивах производителя. Они считаются одними из самых ценных предметов, связанных с историей Великобритании.