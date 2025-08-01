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Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком

Кабмин поручил упростить подачу заявления на отпуск по уходу за ребенком.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты РФ должно до 1 декабря рассмотреть предложения сенаторов об упрощении порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения в этом перечне касаются демографической политики, помощи семьям с детьми, лекарственного обеспечения, поддержки участников специальной военной операции, донастройки регулирования в сфере контрольно-надзорной деятельности и других вопросов.

«До 1 декабря Минтруду предстоит рассмотреть предложения Совета Федерации об упрощении порядка подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, в том числе путём установления такого порядка приказом работодателя», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, Минтруд вместе с другими органами власти должен будет проработать предложения сенаторов к проекту плана мероприятий Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года.

Как уточнили в пресс-службе, о результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября 2025 года.