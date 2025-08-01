В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами

Также Минфину совместно с Минтруда поручено до 1 октября 2025 года рассмотреть вопрос о том, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе участие центров реабилитации, подведомственных Социальному фонду России, в оказании услуг участникам специальной военной операции.