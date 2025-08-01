В России проработают синхронизацию мер обеспечения льготников лекарствами

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативы о синхронизации федеральных и региональных мер поддержки по обеспечению льготников лекарствами и медизделиями, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения касаются также демографической политики, помощи семьям с детьми, поддержки участников специальной военной операции и других вопросов.
«К 1 ноября Минздраву и Минфину предстоит проработать инициативы Совета Федерации о синхронизации мер поддержки по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания на федеральном и региональном уровнях», — сообщили в пресс-службе.
Также Минфину совместно с Минтруда поручено до 1 октября 2025 года рассмотреть вопрос о том, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе участие центров реабилитации, подведомственных Социальному фонду России, в оказании услуг участникам специальной военной операции.