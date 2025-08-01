В Краснодаре открыли движение по восстановленному Почтовому тракту

Ранее, в 2022 году, завершили строительство 5,5 км трассы от Копанского в сторону Краснодара. В текущем году восстановили еще более 6 км до Западного Обхода. Проект включен в краевую программу «25/35», инициированную губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.