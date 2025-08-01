Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре открыли движение по восстановленному Почтовому тракту

Движение по участку Почтового тракта в Краснодаре открыли после завершения восстановительных работ. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Дорога соединяет Западный Обход с хуторами Копанской и Новый, где расположены мусорный полигон и Новое кладбище. Как отметил мэр, восстановление участка позволит разгрузить транспортные потоки и обеспечить проезд специализированной техники. Сейчас участок покрыт гравием, общая протяженность дороги составляет около 12 км.

Ранее, в 2022 году, завершили строительство 5,5 км трассы от Копанского в сторону Краснодара. В текущем году восстановили еще более 6 км до Западного Обхода. Проект включен в краевую программу «25/35», инициированную губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Асфальтирование дороги планируют на последующих этапах. До начала капитальных работ гравийный участок будут поддерживать в пригодном состоянии.