Прибавка к пенсии и ГОСТ на игрушки: какие законы вступили в силу 1 августа

— Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета. Важно, что и в последующие годы пенсии у работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться, как и у неработающих.