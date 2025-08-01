Прибавка к пенсии и ГОСТ на игрушки: какие законы вступили в силу 1 августа

С 1 августа пенсионеры получат прибавку к пенсии, абоненты сотовых операторов смогут отказаться от рекламных рассылок, а для производителей и продавцов детских игрушек заработает новый государственный стандарт. Подробнее о законах, которые вступили в силу — в материале «Вечерней Москвы».
Прибавка к пенсии.
С 1 августа пенсионеры, которые продолжали официально работать в прошлом году, получат прибавку. Размер прибавки будет зависеть от суммы страховых взносов, которые уплачивал работодатель. Взносы, в свою очередь, зависят от заработной платы пенсионера. Максимальная надбавка может составить три пенсионных коэффициента.
Пенсии вырастут и у тех граждан, которым в августе исполнилось 80 лет, — они начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере — 17 815,4 рубля.
Отказ от рассылок.
С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок. Сделать это можно будет в личном кабинете или в приложении оператора. Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин подчеркнул, что нововведение «значительно повысит цифровой комфорт россиян» и позволит сократить количество спама как минимум вдвое.
Также с сентября 2025 года начнет действовать запрет на массовые обзвоны граждан без согласия абонентов. Пожаловаться на нарушения можно будет на портале «Госуслуги» — до конца года на портале появится такая функция.
Кому увеличат пенсию с 1 августа.
ГОСТ на игрушки.
Также в августе начнет действовать новый государственный стандарт на детские игрушки. Теперь их будут классифицировать по возрастным группам, видам деятельности и материалам. В стандарте прописаны требования безопасности к игрушкам. Тогда как большинство госстандартов носят рекомендательный характер, новый ГОСТ станет обязательным для всей отрасли. Стандарт призван упорядочить рынок, повысить уровень безопасности игрушек.
Сергей Чирков, председатель Социального фонда России:
— Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета. Важно, что и в последующие годы пенсии у работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться, как и у неработающих.
Новые правила финансовых операций для несовершеннолетних:
Открывать счета в банках граждане в возрасте 14−18 лет теперь смогут только при письменном согласии своих законных представителей. Исключением станут случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность: вступил в брак или объявлен эмансипированным с 16 лет в случае трудоустройства.
Ежегодно объем выдачи несовершеннолетним гражданам банковских карт увеличивается на 20−25 процентов. Закон поможет избежать вовлечения несовершеннолетних в мошенническую деятельность, например в дропперство — вывод денег со счетов через подставных лиц или предпринимательской деятельности.