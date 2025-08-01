Стоимость аренды квартир в Ростове оказалась одной из самых высоких в ЮФО

Стоимость аренды жилья в Ростове-на-Дону оказалась одной из самых высоких в ЮФО по итогам второго квартала 2025 года. Об этом можно судить по аналитическому обзору на портале Дом.рф.
Объявлений об аренде в донской столице зафиксировали 2,4 тысячи. Это было на 2% меньше в сравнении с предыдущим кварталом и на 29% больше, чем годом ранее. При этом число просмотров объявлений год к году снизилось на 33%, а квартал к кварталу, наоборот, выросло на 19%.
Стоимость аренды квартиры в Ростове составила 35 тысяч рублей. Средние расценки были на 3% ниже, чем в первом квартале, и на 6% ниже, чем за такой же период времени в 2024 году.
Для сравнения, средняя цена за арендованное жилье в других крупных городах страны составила 32,2 тысячи рублей, а в средних и небольших городах — 43,9 тысячи рублей.
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