Стоимость аренды квартир в Ростове оказалась одной из самых высоких в ЮФО

Объявлений об аренде в донской столице зафиксировали 2,4 тысячи. Это было на 2% меньше в сравнении с предыдущим кварталом и на 29% больше, чем годом ранее. При этом число просмотров объявлений год к году снизилось на 33%, а квартал к кварталу, наоборот, выросло на 19%.