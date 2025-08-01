Более чем 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Статус самозапрета на кредиты на сегодняшний день установлен у 12,49 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
«По данным ОКБ за пять месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 13,76 миллиона заявлений и 730 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 5,3% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день самозапрет установлен у 12,49 миллиона россиян», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 12,51 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 587,57 тысячи заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО — 219,68 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 195,75 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.
«Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,3 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 45 тысяч заявлений», — также говорится в сообщении ОКБ.
По его данным, в топ-5 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли также: Московская область — 914 тысяч заявлений, Санкт-Петербург — 626 тысяч заявлений, Башкортостан — 475 тысяч заявлений, Свердловская область — 428 тысяч заявлений.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.