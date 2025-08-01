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Минэкологии потребовало закрыть асфальтобетонный завод в Красноярске

Асфальтобетонный завод на Кутузова намерены закрыть.

Источник: Министерство экологии Красноярского края

В Красноярске через суд хотят закрыть асфальтобетонный завод на Кутузова. Об этом пишет первый замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Специалисты минэкологии провели проверку и выяснили, что объект не поставлен на государственный учет. Он осуществляет бесконтрольные вредные выбросы в атмосферу. В этом районе наблюдаются превышения по этилбензолу и формальдегиду.

Собственники асфальтобетонного завода менялись уже не раз, а проблемы оставались те же. На данный момент объектом владеет ООО «Строительно-бетонная компания», а участок принадлежит ООО «Красный Яр».

Минэкологии направило в суд иски с требованием прекратить деятельность АБЗ. Кроме того, дополнительные обращения направлены в правоохранительные органы и администрацию.

«После принятия судом решения о принятии искового заявления к производству, будем настаивать на применение обеспечительных мер в виде временного ограничения деятельности», — отметила Юлия Гуменюк.