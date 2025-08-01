В Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо»

На празднике организуют «Аллею профориентации», где поучаствуют предприятия и учебные заведения отрасли, а также будет предусмотрена работа детских модельных кружков, разные мастер-классы, концерты, награждение отличившихся работников авиапромышленности РТ, развлекательная программа для детей и многое другое.
Также гости праздника увидят выставку трофейной военной техники — танки, БПЛА из зоны СВО, смогут управлять небольшими дронами и посоревноваться на скорость и точность выполнения заданий.
Отметим, что цель авиапраздника «Я выбираю небо» — популяризировать авиацию среди населения, вовлечь молодежь в авиаотрасль, повысить престиж инженерно-технических специальностей.
Организатор мероприятия — Минпромторг РТ.