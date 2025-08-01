Пермяка будут судить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и применение насилия к полицейскому

В Кировском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.