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Пермяка будут судить за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и применение насилия к полицейскому

В Кировском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя.

В Кировском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что вечером 26 мая фигурант в квартире в Кировском районе Перми из хулиганских побуждений позвонил по телефону экстренной службы «112» и сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма.

Следственно-оперативная группа отдела полиции незамедлительно прибыла на место для проверки сообщения. При осмотре квартиры утечка газа и взрывные устройства обнаружены не были. Но злоумышленник, находясь в состоянии агрессии, вызванном сильным алкогольным опьянением, умышленно беспричинно ударил рукой полицейского, причинив ему физическую боль.

Теперь уголовное дело направлено в суд.