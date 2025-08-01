В Хабаровске Восточный военный округ отметил 107-летие со дня образования

В Хабаровске отметили 107-ю годовщину со дня образования Восточного военного округа. В этом году праздник стал особенно значимым — в ходе мероприятия одному из соединений радиоэлектронной борьбы было присвоено почётное наименование «Гвардейский», сообщили в пресс-службе окружного штаба.