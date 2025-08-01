В Хабаровске Восточный военный округ отметил 107-летие со дня образования

В Хабаровске отметили 107-ю годовщину со дня образования Восточного военного округа. В этом году праздник стал особенно значимым — в ходе мероприятия одному из соединений радиоэлектронной борьбы было присвоено почётное наименование «Гвардейский», сообщили в пресс-службе окружного штаба.
Торжественное собрание прошло в Окружном доме офицеров и собрало военнослужащих, командование и почётных гостей. Мероприятие началось с выноса флагов России, Министерства обороны и ВВО. С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности командующего округом генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он поздравил присутствующих с памятной датой и отметил вклад военнослужащих в выполнение боевых задач.
Также к гостям обратился губернатор Дмитрий Демешин. Он вручил медали героям СВО, объявил благодарность одному из курсантов программы «Герои Vостока», а также пожелал бойцам-дальневосточникам, находящимся на фронте, скорее вернуться домой с Победой.
«ВВО исторически играет ключевую роль как военный форпост Дальнего Востока. Чтобы подчеркнуть её, напомнить в первую очередь современной молодёжи о боевых заслугах воинов-дальневосточников, мы проведём 3 сентября в Хабаровске Парад Победы. Эту нашу инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин», — сказал глава региона.
Церемония присвоения гвардейского звания подразделению РЭБ прошла на главной сцене. Михаил Носулев лично прикрепил ленточку к Боевому знамени, а затем вручил его командиру соединения полковнику Виталию Рыбальченко. Также в рамках праздника состоялось вручение государственных и ведомственных наград отличившимся военнослужащим.
Завершился вечер праздничным концертом, подготовленным артистами филиала Ансамбля песни и пляски ВВО.