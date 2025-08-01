Школы Нижегородской области переведут в мессенджер Max

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, сейчас проводится тестирование работы сервиса на платформе Max. «Он сохранит все функции, предназначенные для школы и учителей, а также предоставит новые возможности. Важно отметить, что для работы в Max пользователю “Сферума” не потребуется VK ID», — отметил Пучков.