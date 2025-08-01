Школы Нижегородской области переведут в мессенджер Max

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Школы Нижегородской области начнут переводить в новый национальный мессенджер Max с сентября, процесс перехода продлится два месяца, сообщило министерство образования и науки региона.
Ранее образовательная платформа «Сферум» начала работать в тестовом формате в мессенджере Max.
«Министерство образования и науки Нижегородской области, управления образования окружных администраций и Нижегородский институт развития образования начнут переводить общение по учебе из “Сферума” в национальный мессенджер Max с сентября 2025 года. Переход будет плавным и завершится к ноябрю текущего года», — говорится в сообщении.
По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, сейчас проводится тестирование работы сервиса на платформе Max. «Он сохранит все функции, предназначенные для школы и учителей, а также предоставит новые возможности. Важно отметить, что для работы в Max пользователю “Сферума” не потребуется VK ID», — отметил Пучков.
Министр добавил, что сам лично уже использует новый мессенджер.